Чемпион мира бегун Босс был избит неизвестными и вынужден завершить сезон

Чемпион мира в беге на 800 м французский легкоатлет Пьер-Амбруаз Босс на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что в минувшие выходные на него напали неизвестные и нанесли множественные травмы, вследствие чего он вынужден досрочно завершить сезон.

«В прошлую субботу на меня напали три человека. Я получил множественные переломы лицевых костей, много дней нетрудоспособности и психологическую травму. Мой сезон завершён. Я всегда любил людей, но сегодня их стало на три человека меньше», — написал Босс.