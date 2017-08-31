МОК обеспокоен темпами продажи билетов на Олимпиаду в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет обеспокоен темпом продажи билетов на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает Inside the Games. На данный момент продано лишь 22,7% билетов, что является худшим показателем для данного этапа подготовки к Играм за последние годы. В МОК считают, что оргкомитет недостаточно рекламирует предстоящие Игры.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

По прогнозам, организаторы должны реализовать 70% билетов в Южной Корее, но пока продано лишь 4,85%. Оргкомитет уверяет, что с началом второй фазы продажи билетов темпы значительно вырастут.