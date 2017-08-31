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Координационная комиссия МОК довольна подготовкой Пхёнчхана к ОИ-2018

31 августа 2017, четверг. 14:46 Другие

Координационная комиссия Международного олимпийского комитета довольна ходом подготовки Пхёнчхана к зимним Олимпийским играм 2018 года, сообщает пресс-служба МОК. В ходе заключительного в этом году визита комиссия посетила олимпийский парк и олимпийскую деревню.

«Мы получили информацию о прогрессе, достигнутом в подготовке олимпийских объектов, а также ознакомились с планами, связанными с гостями Игр. Детали будут согласованы в ближайшие месяцы, но уже очевидно, что оргкомитет на пути к проведению успешных Игр», — сообщила глава координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета Сообщить об ошибке
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31 августа 2017, четверг
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