Агбеньену стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо

Французская дзюдоистка Кларисса Агбеньену стала двукратной чемпионкой мира в финале чемпионата мира, который проходит в Будапеште, в весовой категории до 63 кг Агбеньену одержала победу над словенкой Тиной Трстеняк.
Бронзовыми призёрами стали полячка Агата Оздоба и Балдор Мунгунчимег из Монголии.
Россиянка Дарья Давыдова проиграла в 1/8 финала, Екатерина Валькова – в 1/32-й.
Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. До 63 кг
1. Кларисса Агбеньену (Франция).
2. Тина Трстеняк (Словения).
3. Агата Оздоба (Польша) и Балдор Мунгунчимег (Монголия).