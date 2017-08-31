Арина Аверина стала чемпионкой мира в упражнении с лентой

Российская гимнастка Арина Аверина стала двукратной чемпионкой мира, выиграв личные соревнования в упражнении с лентой на проходящем в Пезаро (Италия) первенстве планеты по художественной гимнастике. Арина набрала за своё выступление 18,300 балла. Серебряным призёром стала её сестра-близнец Дина Аверина (17,200). Призовую тройку замкнула Линой Ашрам из Израиля (16,650).

Ранее Арина Аверина выиграла соревнования с мячом, а Дина – с обручем и булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия

Лента

1. Арина Аверина (Россия) – 18,300.

2. Дина Аверина (Россия) – 17,200.

3. Линой Ашрам (Израиль) – 16,650.