175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Арина Аверина стала чемпионкой мира в упражнении с лентой

31 августа 2017, четверг. 23:21 Другие

Российская гимнастка Арина Аверина стала двукратной чемпионкой мира, выиграв личные соревнования в упражнении с лентой на проходящем в Пезаро (Италия) первенстве планеты по художественной гимнастике. Арина набрала за своё выступление 18,300 балла. Серебряным призёром стала её сестра-близнец Дина Аверина (17,200). Призовую тройку замкнула Линой Ашрам из Израиля (16,650).

Ранее Арина Аверина выиграла соревнования с мячом, а Дина – с обручем и булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия
Лента

1. Арина Аверина (Россия) – 18,300.
2. Дина Аверина (Россия) – 17,200.
3. Линой Ашрам (Израиль) – 16,650.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арина Аверина Дина Аверина
Новости. Другие
31 августа 2017, четверг
23:21 Арина Аверина стала чемпионкой мира в упражнении с лентой
22:52 Дина Аверина взяла золото ЧМ в упражнении с булавами
22:43 В Санкт-Петербурге дан старт первенству России по парусному спорту
21:44 Сёстры Аверины выиграли квалификацию ЧМ в упражнениях с булавами и лентой
21:00 Сидорчук: гандболисты «молодёжки» добились прогресса, но не хватило времени
19:49 Конкина и Якушев — третьи после короткого танца на юниорском этапе Гран-при
19:03 Поляк Марчинский выиграл 12-й этап «Вуэльты Испании»
18:47 Дзюдоист Халмурзаев стал бронзовым призёром чемпионата мира
18:39 Агбеньену стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо
18:27 Дзюдоист Халмурзаев поборется за бронзу чемпионата мира
18:18 Колобков: Минспорт РФ готов оказать директору РУСАДА всестороннюю поддержку
16:45 Пловец Вятчанин получил разрешение FINA выступать за США
15:58 Халмурзаев вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в категории до 81 кг
15:17 Лукин: есть все основания считать, что паралимпийцы РФ выступят на Играх-2018
15:07 Ганус: надеюсь, что РУСАДА станет той организацией, на которую будут равняться
14:53 Новым генеральным директором РУСАДА стал Юрий Ганус
14:52 Крамник поднялся на третью строчку в рейтинге FIDE
14:46 Координационная комиссия МОК довольна подготовкой Пхёнчхана к ОИ-2018
13:55 Минфин предложил освободить от налогов премии олимпийцам от ОКР
13:44 Сотникова: спасибо за поддержку, Виталий Леонтьевич!
12:33 Мутко: по итогам ЧМ по борьбе разбор должен быть проведён серьёзный
12:06 1 сентября в Дмитрове пройдёт финал КР по кёрлингу среди смешанных пар
11:55 Выступит ли «Дина» в мини-футбольной Суперлиге, решится 1 сентября
11:13 МОК обеспокоен темпами продажи билетов на Олимпиаду в Пхёнчхане
10:48 Чемпион мира бегун Босс был избит неизвестными и вынужден завершить сезон
10:08 Кабаева: я сама не понимаю, где Арина Аверина, а где Дина
09:48 Кузютина: вижу японку Ай Сисиме и понимаю, что на её месте должна быть я
09:29 Новый метод определения допинга может быть внедрён к Олимпиаде-2020
09:15 Две команды из РФ входят в топ-10 на старте ЧМ по парусному спорту в классе SB20
09:14 Ахмедов: я пришёл в МФК «Спартак» не для того, чтобы отбывать номер
05:11 Шнуров: начинаю любить гимнастику!
01:16 Д. Аверина: от второго места радости было ещё больше, чем от победы
01:12 А. Аверина: пытаемся настроить себя на то, что это просто соревнование
30 августа 2017, среда
23:16 А. Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с мячом
22:52 Д. Аверина победила в упражнении с обручем на ЧМ по художественной гимнастике
21:15 Сёстры Аверины занимают 1-е и 2-е места в многоборье на ЧМ после двух видов
20:16 Японец Насимото и монголка Сумъяу — чемпионы мира по дзюдо
19:10 Лопес выиграл 11-й этап «Вуэльты», Закарин — седьмой
17:57 Ярцев потерял шансы на бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 73 кг
17:29 Колобков: выплаты легкоатлетам будут произведены в четвёртом квартале
17:20 Загорулько: о премиальных для спортсменов никто не вспоминает
16:55 Грамотин: повышенное внимание на этапе КМ в Тюмени уделим безопасности
16:01 Хоркина и Сотникова стали послами зимней Универсиады 2019 года в Красноярске
14:48 Сейранов: 4-е место в общекомандном зачёте на Универсиаде не может не огорчать
14:02 Стали известны соперники российских клубов на групповом этапе КМ по бенди
Все новости RSS
Партнерский контент