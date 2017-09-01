Плющенко: участие в телепроекте шло Сотниковой во вред

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии своей подопечной, победительницы Олимпийских игр 2014 года в Сочи в женском одиночном катании Аделины Сотниковой, которая пропустит сезон из-за травмы.

«Вначале врачи диагностировали растяжение связки, а на деле оказался чуть ли не надрыв. И перелом в ступне маленькой косточки. Сейчас я жду МРТ и отсылаю его своим врачам в Германию. Знакомым мне людям. После чего отправлю Аделину лечиться туда же, в Германию.

Если у Сотниковой и её на тот момент тренера Елены Буяновой был запланирован спортивный сезон, то никаких «ледниковых проектов» не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то, катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в «плюс». А «Ледниковый период» ей шёл во вред", — цитирует Плющенко «Р-Спорт».