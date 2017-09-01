Чемпион ОИ показал фото ладоней после экспедиции в Северном Ледовитом океане

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле британец Алекс Грегори на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото своих ладоней после участия в экспедиции The Polar Row по Северному Ледовитому океану. Грегори находился в океане в составе экипажа из шести человек с 7 по 19 августа.

«Фото моих рук после долгого пребывания в мокрых перчатках. С мозолями проблем не было, но в кожу впиталась морская солёная вода. Это был невероятный опыт», — в частности, написал Грегори.

Фото доступно в «Инстаграме» Грегори.