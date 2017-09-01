Свендсен: когда я нахожусь в хорошем состоянии, то я сильнее Фуркада

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своей подготовке к сезону и заверил, что готов дать бой действующему обладателю Кубка мира французу Мартену Фуркаду.

«По сравнению с прошлым летом я готов гораздо лучше, ведь тогда я потерял два месяца из-за болезни. Я замечательно себя чувствую. Я изменил рацион, и с кишечником всё нормально. Чувствую себя так же хорошо, как четыре года назад.

Когда я нахожусь в хорошем состоянии, то я сильнее Фуркада», — приводит слова Свендсена NRK.