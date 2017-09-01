МФК «Спартак» арендовал нападающего «Тюмени» Конова

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» согласовал с «Тюменью» условия аренды 21-летнего нападающего Максима Конова, который ранее уже защищал цвета красно-белых, сообщает официальный сайт столичного клуба.

За «Спартак» Конов провёл 18 матчей и отметился 9 голами. Ранее Максим также защищал цвета «Газпрома-Югра».

В апреле 2017 года Максим дебютировал в молодёжной сборной России в товарищеских поединках с португальцами. В прошлом сезоне в составе «Тюмени» Конов провёл 16 матчей и забил четыре гола.