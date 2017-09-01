Женская сборная РФ по биатлону проведёт сбор в Чайковском, мужская — в Мартелле

В сентябре пройдут очередные сборы мужской и женской команд России по биатлону. Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова будут вести подготовку к сезону в Чайковском.

Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин проведут сбор в Мартелле (Италия).

Антон Шипулин и Алексей Волков с 29 августа по 9 сентября проходят подготовку в Тюмени, сообщает официальный сайт СБР.