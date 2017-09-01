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Женская сборная РФ по биатлону проведёт сбор в Чайковском, мужская — в Мартелле

1 сентября 2017, пятница. 14:41 Другие

В сентябре пройдут очередные сборы мужской и женской команд России по биатлону. Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова будут вести подготовку к сезону в Чайковском.

Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин проведут сбор в Мартелле (Италия).

Антон Шипулин и Алексей Волков с 29 августа по 9 сентября проходят подготовку в Тюмени, сообщает официальный сайт СБР.

Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Антон Бабиков Антон Шипулин Виктория Сливко Дарья Виролайнен Евгений Гараничев Екатерина Юрлова Ирина Старых Ирина Услугина Максим Цветков Матвей Елисеев Ольга Подчуфарова Светлана Миронова Татьяна Акимова
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1 сентября 2017, пятница
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