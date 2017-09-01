Прокопенко не смогла выйти в четвертьфинал ЧМ по дзюдо в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо. Россиянка Алёна Прокопенко, выступающая в весовой категории до 70 кг, на старте соревнований победила представительницу Нигерии Винни Гофит, а в 1/8 финала уступила испанке Марии Бернабеу.

На нынешнем чемпионате мира в активе россиян одна серебряная и две бронзовые награды. Серебро завоевал Михаил Пуляев (до 66 кг), бронзу — Наталья Кузютина (до 52 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг).

Чемпионат мира по дзюдо в столице Венгрии завершится 3 сентября.