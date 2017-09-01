9 сентября в «Московском Поло Клубе» пройдёт турнир International Cup с участием игроков из швейцарского «Поло Клуба Ветэ» (Polo Club de Veytay). Швейцарцы Симон Люгинбюль и Кристофер Тремеж приедут в Москву не в первый раз, на их счету два зимних и один летний турнир.

В турнире примут участие три смешанные команды: россияне сыграют с гостями из Швейцарии и «легионерами» из Аргентины. Международный Кубок ознаменует закрытие летнего турнирного сезона.

Помимо захватывающего матча в поло, гостей клуба ждёт много интересного: детей — познавательные игры и развлечения на английском языке, любителей искусства — выставка современных художниц Анастасии Щипановой и Юлии Кочетковой. Дизайнер Екатерина Забегина представит аксессуары и наградит одного из гостей в номинации Best Dressed.