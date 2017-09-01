Туктамышева: у Липницкой болезнь развивалась из-за попыток вернуть былую форму

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала проблемы с весом у Юлии Липницкой, заставившие олимпийскую чемпионку завершить карьеру.

«Анорексия, как правило, не выбор самой спортсменки, а влияние тренера, который может заставлять худеть. Все это приводит к психологической болезни, когда девочки боятся поправиться на лишние 200 граммов. У нормального человека никогда просто так не возникнет желания ничего не есть.



Что касается Юлии Липницкой, то у неё болезнь развивалась не на фоне давления тренера, а из-за попыток любыми способами вернуть былую форму. В результате недоедание пагубно сказалось на её здоровье», – приводит слова Туктамышевой Metro.