Майдов победил на ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 90 кг

Серб Неманья Майдов завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории до 90 кг. В финале он оказался сильнее словенца Михаэля Зганка. Бронзовые награды — у корейца Донхана Гвака и грузина Ушанги Маргиани. Россиянин Хусен Халмурзаев в 1/8 финала уступил Зганку.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Весовая категория до 90 кг



1. Неманья Майдов (Сербия).

2. Михаэль Зганк (Словения).

3. Донхан Гвак (Южная Корея).

3. Ушанги Маргиани (Грузия)…

9-16. Хусен Халмурзаев (Россия).