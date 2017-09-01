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Тараканова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге

1 сентября 2017, пятница. 20:46 Другие

Россиянка Анастасия Тараканова победила в короткой программе на втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Зальцбурге (Австрия). Второе место заняла кореянка Юнсу Лим, а замыкает промежуточную тройку лидеров японка Мако Ямасита. Ещё одна россиянка, Анастасия Губанова, занимает шестое место.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап. Зальцбург, Австрия
Юниорки. После короткой программы

1. Анастасия Тараканова (Россия) – 66,68.
2. Юнсу Лим (Южная Корея) – 64,79.
3. Мако Ямасита (Япония) – 64,49…
6. Анастасия Губанова (Россия) – 53,99.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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1 сентября 2017, пятница
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