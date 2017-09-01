Тараканова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге

Россиянка Анастасия Тараканова победила в короткой программе на втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Зальцбурге (Австрия). Второе место заняла кореянка Юнсу Лим, а замыкает промежуточную тройку лидеров японка Мако Ямасита. Ещё одна россиянка, Анастасия Губанова, занимает шестое место.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап. Зальцбург, Австрия

Юниорки. После короткой программы



1. Анастасия Тараканова (Россия) – 66,68.

2. Юнсу Лим (Южная Корея) – 64,79.

3. Мако Ямасита (Япония) – 64,49…

6. Анастасия Губанова (Россия) – 53,99.