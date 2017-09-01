Дина Аверина победила в многоборье на ЧМ в Пезаро, Арина Аверина — вторая

Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия). Второе место заняла её сестра, Арина. Обладательницей бронзовой награды стала израильтянка Линой Ашрам.

Ранее Дина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина первенствовала в упражнениях с мячом и лентой.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия

Многоборье. Индивидуальные соревнования



1. Дина Аверина (Россия) – 74,700.

2. Арина Аверина (Россия) – 73,450.

3. Линой Ашрам (Израиль) – 70,025.