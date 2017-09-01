Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд, победив в финале «Бриллиантовой лиги»

Россиянка Мария Ласицкене (Кучина) стала лучшей в прыжках в высоту в рамках финала «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Брюсселе (Бельгия). Мария, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, одержала 18-ю победу кряду в сезоне. За успех Ласицкене получит призовые в размере $ 50 тыс.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель, Бельгия

Женщины. Прыжки в высоту



1. Мария Ласицкене — 1,97 м.

2. Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м.

3. Михаэла Грубая (Чехия) — 1,88 м.