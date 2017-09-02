Сидорова — 10-я в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

Гречанка Катерина Стефаниди победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Брюсселе. Второе место заняла американка Санди Моррис, а замкнула тройку призёров канадка Алиша Ньюман.

Россиянка Анжелика Сидорова, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель, Бельгия

Женщины. Прыжки с шестом



1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 м.

2. Санди Моррис (США) – 4,75 м.

3. Алиша Ньюман (Канада) – 4,75 м…

10. Анжелика Сидорова – 4,45 м.