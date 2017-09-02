Конкина и Якушев — 2-е в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при в Австрии

Россияне Ксения Конкина и Григорий Якушев стали вторыми в танцах на льду на втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Зальцбурге, уступив только американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап. Зальцбург, Австрия

Танцы на льду. Итоговое положение



1. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 145,39.

2. Ксения Конкина/Григорий Якушев (Россия) – 139,80.

3. Наташа Лагуж/Корентин Райе (Франция) – 129,90.

4. Евгения Лопарева/Алексей Карпушов (Россия) – 129,17.