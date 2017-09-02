Д. Аверина: всё могло быть потеряно, завязать бант — это конец

Россиянка Дина Аверина прокомментировала свою победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия).



«Сейчас я испытываю приятную усталость. Это таким трудом заработанные медали. У меня были слёзы радости, а когда Ариша меня встречала и мы обнялись, тогда начали вместе плакать от счастья. Я очень счастлива. Во-первых, что всё закончилось, во-вторых, всё так хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо, а сейчас, конечно, будем отдыхать. Такой кайф, что всё закончилось.



Заметила, что лента во время выступления чуть не завязалась в воздухе. Думала, как развязать этот бант. Всё могло быть потеряно, как говорят тренеры, завязала бант — это конец. Когда я завершала поворот, сильно дёрнула лентой и поняла, что бантика нет. Ирина Александровна Винер-Усманова была очень счастлива. Она поздравила и сказала, что мы справились с задачей, а Россия по-прежнему лучше всех», — приводит слова Дины Авериной ТАСС.