А. Аверина: мы с Диной не делим медали заранее

Россиянка Арина Аверина прокомментировала результаты чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия). Она и её сестра Дина выступили триумфально, собрав коллекцию медалей.



«Удовлетворены, наверное, на 90%… Хотя можно сказать, что и на 100%, потому что не ожидали таких хороших результатов. Конечно, надеялись и старались их достичь, но сами от себя такого не ждали, если честно. Эмоции не передать словами, если честно. Но и немного усталость чувствуется. Пока ещё не совсем понимаем, что ждёт нас впереди, загадывать не будем. Главное – здоровье. Мы с сестрой заранее не делим медали, просто выходим и выступаем, а там уже как получается», — приводит слова Арины Авериной «Р-Спорт».

