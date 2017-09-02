Тарасова: вообще весь этот допинг не от России пошёл

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём отношении к возможному запрету на участие российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Я всё это превосходно понимаю. Но нас это не очень задевает — мы ничего не пьём. Давным давно, в 2005-м вроде бы нашли у одной нашей девушки фуросемид. Но это девочки — они всё время воду свою гоняют, она с тем же успехом могла выпить настой петрушки. Мы чистые, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся.

Вообще весь этот допинг не от нас, не от России пошёл. Мы не занимаем первое место по количеству положительных проб. Если вы поднимете статистику за несколько лет, вы увидите, что мы далеко не на первых местах по допинговым скандалам. Не мы это придумали. У нас такой выдающейся медицины нет, как в тех странах, где люди всё это принимают. У нас это вообще от того человека пошло, который сбежал в Америку и там начал что-то рассказывать. Я про Родченкова. Это же от него в России всё шло, он всем этим увлекался здесь, а теперь уехал и что-то там рассказывает», — приводит слова Тарасовой «Комсомольская правда».