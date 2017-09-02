В Петербурге прошёл первый гоночный день первенства России по парусному спорту

1 сентября в Санкт-Петербурге состоялся первый полноценный гоночный день первенства России в олимпийских и международных классах по парусному спорту.

В классе «Техно U17» среди юношей лидирует Артём Якимов из Академии парусного спорта Яхт-Клуба Санкт-Петербурга, а у девушек турнирную таблицу возглавляет москвичка Яна Резникова. В классе U15 первой идёт представительница «Академии» Юлия Кавалерчик, второй — другой «академик» Глеб Семилетов.

В классе Лазер Стандарт с большим отрывом лидирует «академик» Даниил Крутских, а в классе Лазер Радиал на первом месте ещё один яхтсмен из Санкт-Петербурга Никита Мельников. Одна из лидеров сборной Мария Кислухина из Владивостока идёт на третьем месте в общем зачёте, находясь вне досягаемости для других девушек.



В классе 470 после двух гонок у юношей лидируют Алексей Сафонов и Тимофей Григорин-Рябов из Москвы. У девушек лидируют москвички Анна Илюхина и Анастасия Пустынникова. Среди 420х на первом месте — Илья Гайдаенко и Богдан Шабаев из Владивостока. У девушек лидируют москвички Алеся Пирогова и Ксения Сарбучева.

Посмотреть видеосюжет о первом дне соревнований вы можете в Youtube.