«Газпром-Югра» победил КПРФ в первом матче ЧР по мини-футболу, уступая 2:5

«Газпром-Югра» в первом матче первого тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке одержал волевую победу над московским КПРФ. Уже к 12-й минуте «коммунисты» вели с преимуществом в три гола. Такой же перевес сохранялся и после первых 10 минут второго тайма, однако затем хозяева перехватили инициативу и добились победы в основное время.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Первый тур. Первый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва) — 6:5 (1:4)

Голы: Понкратов, 6 (0:1), Сирило, 7 (0:2), Паулиньо, 11 (0:3), Афанасьев, 19 (1:3), Адри, 24 (1:4, 10м), Чишкала, 29 (2:4), Багиров, 33 (2:5), Чишкала, 37 (3:5), Шаяхметов, 38 (4:5), Волынюк, 41 (5:5), Шаяхметов, 42 (6:5).