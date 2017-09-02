Денисов и Занкишиев сразятся в схватке турнира за бронзу на ЧМ по дзюдо

Россияне Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев дошли до четвертьфинала чемпионата мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории до 100 кг и поспорят между собой в первом раунде утешительного турнира за бронзовую награду.

Денисов поборол шведа Йоакима Дварби и венгра Залана Огата, но уступил грузину Варламу Липартелиани, а Занкишиев одолел японца Рюносуке Хагу и кубинца Энди Гранда, а затем проиграл азербайджанцу Эльхану Маммадову.

Таким образом, победитель схватки Денисов — Занкишиев поспорит за бронзу с одним из дзюдоистов, проигравших в полуфинале.