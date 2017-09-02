«Ростов-Дон» завоевал Суперкубок России по гандболу среди женщин

«Ростов-Дон» в матче за женский Суперкубок России по гандболу уверенно победил краснодарскую «Кубань» со счётом 32:22. Ростовские гандболистки стали обладательницами трофея в третий раз кряду.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ростов-Дон» сделал победный дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок России, а «Кубань», возглавляемая Евгением Трефиловым, дошла до финала Кубка и завоевала бронзовые награды чемпионата.

Гандбол. Женщины. Суперкубок. Ростов-на-Дону

«Ростов-Дон» — «Кубань» (Краснодар) — 32:22 (14:11).