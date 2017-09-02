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Россиянки — восьмые в командном турнире ЧМ по стендовой стрельбе в трапе

2 сентября 2017, суббота. 15:54 Другие

Женская сборная США победила в командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Московской области. Второе место заняла команда Финляндии, а третьими стали итальянки. Россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова в командном зачёте стали восьмыми.

В квалификации личных соревнований Рабая заняла 25-е место, Барсук — 28-е, Туголукова — 43-е.

Стрельба стендовая. Чемпионат и первенство мира. Московская область
Женщины. Трап. Команды

1. США – 203.
2. Финляндия – 203.
3. Италия – 203…
8. Россия – 195.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Татьяна Барсук Юлия Туголукова
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2 сентября 2017, суббота
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