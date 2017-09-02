Россиянки — восьмые в командном турнире ЧМ по стендовой стрельбе в трапе

Женская сборная США победила в командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Московской области. Второе место заняла команда Финляндии, а третьими стали итальянки. Россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова в командном зачёте стали восьмыми.
В квалификации личных соревнований Рабая заняла 25-е место, Барсук — 28-е, Туголукова — 43-е.
Стрельба стендовая. Чемпионат и первенство мира. Московская область
Женщины. Трап. Команды
1. США – 203.
2. Финляндия – 203.
3. Италия – 203…
8. Россия – 195.