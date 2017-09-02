«Прогресс» в гостях обыграл «Политех» в первом матче стартового тура Суперлиги

Глазовский «Прогресс» в первом матче первого тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу на выезде оказался сильнее «Политеха» из Санкт-Петербурга со счётом 4:2. Два гола в ворота питерской команды отправил Дмитрий Будин.

Завтра, 3 сентября, «Политех» и «Прогресс» сыграют между собой ещё раз.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Первый тур. Первый матч

«Политех» (Санкт-Петербург) — «Прогресс» (Глазов) — 2:4 (1:2)

голы: Будин, 2 (0:1), Будин, 6 (0:2), Букин, 23 (1:2, авт.), Козлов, 31 (1:3), Овсянников, 37 (1:4), Дяк, 49 (2:4).