Денисов будет бороться за бронзу чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Кирилл Денисов выступит в малом финале за бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште (Венгрия), в весе до 100 кг. Право бороться за третье место Денисов оспаривал в утешительной схватке с соотечественником, Казбеком Занкишиевым, и одержал победу. За бронзу Денисов будет бороться с голландцем Майклом Коррелом. Занкишиев занял седьмое место в итоговой классификации.

Напомним, оба россиянина ранее уступили в четвертьфиналах: Денисов — грузину Варламу Липартелиани, который будет бороться в финале, Занкишиев — азербайджанцу Эльхану Маммадову.