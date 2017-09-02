Фигурист Мурашов стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге

В соревнованиях в мужском одиночном катании, прошедших в рамках второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Зальцбурге (Австрия), россиянин Егор Мурашов за счёт отличного проката произвольной программы поднялся с 14-го места после короткой программы на итоговое третье. Победу одержал Камден Пулкинен из США. Вторым стал француз Люк Экономидес.

Ещё один россиянин, Евгений Семененко, также улучшил свой результат, поднявшись с 11-го место на шестое.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап. Зальцбург, Австрия

Мужчины

1. Камден Пулкинен (США) – 203,80.

2. Люк Экономидес (Франция) – 190,59.

3. Егор Мурашов (Россия) – 186,76…

6. Евгений Семененко (Россия) – 175,80.