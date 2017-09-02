Вяхирева: Трефилов не подстраивается под игроков

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева после матча за Суперкубок России с «Кубанью» рассказала, насколько сложно подстраиваться под тренеров — Фредерика Бужана, возглавляющего ростовчанок, и наставника национальной команды Евгения Трефилова.

«Кубань» — команда Евгения Васильевича. Не скажу, что он подбирает игроков под своё видение игры, скорее, использует тех, кто есть, старается раскрыть их возможности. Но он не подстраивается под игроков, это они стараются подстраиваться под него и выполнять его требования.

Тяжело ли под него подстроиться? Нисколько! Главное, в гандбол уметь играть, а потом никаких сложностей не будет. Просто нужно привыкнуть к его манере общения. Других проблем лично у меня не было.

По-моему, привыкнуть можно к любому тренеру. Просто нужно делать свою работу, и стараться делать её качественно. Ведь смена тренера – обычное дело в любом игровом виде спорта. Это не значит, что при каком-то наставнике у тебя получится расслабиться. Другой вопрос, что иногда тренер не находит общего языка с командой, хотя и он, и игроки стараются изо всех сил. С Бужаном, получается, мы друг другу подошли», — сказала Вяхирева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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