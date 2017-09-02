Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — пятый

Польский спортсмен Рафал Майка из команды Bora-Hansgrohe выиграл 14-й этап веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании». 175 км из Эсихи в Сьерра де ла Пандера он преодолел за 4 часа 42 минуты и 10 секунд. Россиянин Ильнур Закарин финишировал пятым.

Лидерство в общем зачёте сохранил британец Кристофер Фрум, финишировавший 4-м на 14-м этапе. Закарин поднялся на 4-е место в общем зачёте.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». 14-й этап

1. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 4:42.10.

2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – отставание 0.27.

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) +0.31

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же отставание.

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же отставание.

Общий зачёт после 14-го этапа

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 58:30.47.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) +0.55.

3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) +2.17.

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) +2.25.