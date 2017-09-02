Китаянка Ю Сон выиграла чемпионат мира по дзюдо в категории свыше 78 кг

Чемпионкой мира по дзюдо среди женщин в весовой категории свыше 78 кг стала китаянка Ю Сон. В финале Ю Сон взяла верх над японкой Сарой Асаиной. Бронзовыми призёрами стали кореянка Мин Чжеон Ким и Ирина Киндзерска из Азербайджана.

Россиянка Ксения Чибисова уступила в 1/8 финала японке Асаине и завершила борьбу за медали.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Свыше 78 кг

1. Ю Сон (Китай).

2. Сара Асаина (Япония).

3. Мин Чжеон Ким (Южная Корея) и Ирина Киндзерска (Азербайджан)…

9-16. Ксения Чибисова (Россия).