Китаянка Ю Сон выиграла чемпионат мира по дзюдо в категории свыше 78 кг

Чемпионкой мира по дзюдо среди женщин в весовой категории свыше 78 кг стала китаянка Ю Сон. В финале Ю Сон взяла верх над японкой Сарой Асаиной. Бронзовыми призёрами стали кореянка Мин Чжеон Ким и Ирина Киндзерска из Азербайджана.
Россиянка Ксения Чибисова уступила в 1/8 финала японке Асаине и завершила борьбу за медали.
Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Свыше 78 кг
1. Ю Сон (Китай).
2. Сара Асаина (Япония).
3. Мин Чжеон Ким (Южная Корея) и Ирина Киндзерска (Азербайджан)…
9-16. Ксения Чибисова (Россия).