«Тюмень» в гостях обыграла «Ухту» в первом матче стартового тура Суперлиги

«Тюмень» в первом матче первого тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу на выезде оказалась сильнее «Ухты», выиграв со счётом 5:1. По два раза в составе победителей отличились Артём Антошкин и Младен Коцич. Ещё один гол забил Сергей Крыкун. Единственный гол хозяев площадки на счету Антона Рудых.

Завтра, 3 сентября, «Ухта» и «Тюмень» сыграют между собой ещё раз.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Первый тур. Первый матч

«Ухта» — «Тюмень» — 1:5 (1:2).

Голы: Рудых, 6 — Антошкин, 2, 19; Коцич, 35, 44; Крыкун, 50.