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Фигуристка Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Зальцбурге

2 сентября 2017, суббота. 21:51 Другие

Россиянка Анастасия Тараканова стала победительницей второго этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Зальцбурге (Австрия), в женском одиночном катании. Ещё одна россиянка, Анастасия Губанова, занимавшая после короткой программы 6-е место, стала в итоге 4-й.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Второй этап. Зальцбург, Австрия
Девушки

1. Анастасия Тараканова (Россия) – 196,68.
2. Лим Ынсу (Корея) – 186,34.
3. Мако Ямашита (Япония) – 181,04.
4. Анастасия Губанова (Россия) – 160,75.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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