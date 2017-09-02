Фигуристка Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Зальцбурге

Россиянка Анастасия Тараканова стала победительницей второго этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Зальцбурге (Австрия), в женском одиночном катании. Ещё одна россиянка, Анастасия Губанова, занимавшая после короткой программы 6-е место, стала в итоге 4-й.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Второй этап. Зальцбург, Австрия
Девушки
1. Анастасия Тараканова (Россия) – 196,68.
2. Лим Ынсу (Корея) – 186,34.
3. Мако Ямашита (Япония) – 181,04.
4. Анастасия Губанова (Россия) – 160,75.