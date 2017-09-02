В допинг-пробе американского велогонщика найдено 7 запрещённых веществ

Американское антидопинговое агентство дисквалифицировало бывшего велогонщика Rock Racing Кайла Леогранда на восемь лет за применение допинга, сообщает Cyclingnews.com.

В допинг-пробе велосипедиста после Dana Point Гран-при было обнаружено сразу семь запрещённых веществ. При этом только одно из них (ралоксифен) одобрено для применения человеком в качестве лечения остеопороза. Ещё пять находятся на стадии разработки, а одно даже признано непригодным для человека, так как вызывало рак у лабораторных животных.

Для 40-летнего американца, выступающего в возрастной категории «Мастерс 35+», это уже вторая дисквалификация в карьере — в 2007 году он на два года был отстранен за ЭПО.

Срок 8-летней дисквалификации, которую велогонщик не стал оспаривать, отсчитывается с 25 мая 2017 года.