Винер-Усманова: здорово справились, по-умному, нет никаких претензий

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова после победы россиянок в многоборье среди групп рассказала о музыкальном сопровождении программ своих подопечных.

«Сначала рассказали про любовь в упражнениях с обручем, потом станцевали на дискотеке рэп очень здорово. А на второе упражнение — это обязательно — мы берём всегда русскую музыку, на этот раз это был Балакирев, «Исламей». Они сегодня очень здорово сделали эту музыку, которую последний раз я ставила ещё Яне Батыршиной. С тех пор мы никогда не брали эту музыку, она очень сложная, но они сегодня здорово справились, по-умному, нет никаких претензий.

Мы много-много трудимся, с удовольствием, вся команда и я в том числе. Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что-то новое, работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, «в потоке», — приводит слова Винер-Усмановой RT.