VIS Sailing Team стала восьмой на ЧМ по парусному спорту в классе SB20

В Каусе (Великобритания) завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе SB20. В регате принияли участие 79 команд из 12 стран. Россию представляли пять экипажей: Melston team (Кирилл Фролов, Алексей Мурашкин, Егор Игнатенко), VIS Sailing Team (Вадим Пушев, Тимур Сабирзянов, Александр Михайлов), MST (Василий Григорьев, Валерий Ушков, Михаил Маркин), Absolut (Игорь Гинзбург, Олег Кривов, Владимир Кулиниченко) и Victoria (Алексей Колобанов, Вячеслав Мартынов, Андрей Соколов).

Лучший результат в общем зачёте продемонстрировала команда VIS Sailing Team, занявшая восьмое место. MST стала 15-й, Melston team — 16-й, Victoria — 38-й, а Absolut — 47-й.

Чемпионом мира стала британская команда Sportsboatworld.com.