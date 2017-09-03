Близнюк: мы счастливы, но уже сошли с пьедестала, надо всё начинать с начала

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк прокомментировала завоевание золота сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в Пезаро. Победу одержали Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва и Мария Кравцова.

«Мы очень много работаем, чтобы ни судьи, ни зрители не видели никаких помарок, их не должно быть. Старались выполнить сегодня всё на максимуме. Изо дня в день мы очень много работаем, чтобы всё было точно, правильно. С Ириной Александровной Винер-Усмановой и Татьяной Сергаевой, со многими нашими тренерами и постановщиками. Мы счастливы, но мы уже сошли с пьедестала — завтра новый день, всё нужно будет начинать с начала.

Это наша система, её придумала Ирина Александровна, всё должно идти быстро, одно за другим. И мы должны всё время быть в темпе, «в потоке». Поэтому у нас получаются совсем другие упражнения, совсем другой уровень. Самое главное для нас — войти «в поток» и выйти одним целым. И если вдруг одна выпадает, всё сразу сыпется", — цитирует Близнюк «Р-Спорт».