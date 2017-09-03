Денисов: я удовлетворён, хотя мог стать чемпионом мира, я это точно знаю

Российский дзюдоист Кирилл Денисов прокомментировал завоевание бронзы чемпионата мира в Будапеште в категории до 100 кг. В малом финале, куда Денисов пробился через утешительный турнир, россиянин нанёс поражение голландцу Михаэлю Коррелу. Золото выиграл представитель Японии Аарон Вольф.

«Когда я чувствую себя готовым на сто процентов, когда всё получается, подводит горячность. Сегодня я допустил ошибку, пропустил действие соперника, хотя Липартелиани тактически мне проигрывал, отдав всю инициативу. Но „сконтрил“ меня на моём же приёме, а дальше, убегая, „отстоял“ всю схватку. А я получается поборолся и за себя, и за него и злился после проигрыша на себя и на его нежелание бороться.

Я у Коррелла уже выигрывал на последнем чемпионате Европы, и он сразу после схватки меня поздравил и сказал в сердцах «ну вот, во второй раз уже так». Я утешил тем, что впереди у нас ещё много поединков, ничего страшного. Просто он по ходу встречи хотел побыстрее решить, кто из нас кого бросит, и пошёл ва-банк, а я к этому был готов.

Я удовлетворён, хотя мог стать чемпионом, я это точно знаю. Обидно только, что это уже мой седьмой чемпионат мира, пятая медаль, я всё время в пятёрке сильнейших, а дойти до золота удачи не хватает. Но сейчас спокойнее отношусь к медали чемпионата мира, куда обиднее проигрывать на Олимпиаде, когда победа отдаётся сопернику решением судей", — цитирует Денисова ТАСС.