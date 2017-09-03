Хайбулаев: ничего страшного в том, что у нас нет золота на ЧМ по дзюдо

Олимпийский чемпион 2012 года Тагир Хайбулаев оценил выступление сборной России на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. По итогам индивидуальных соревнований россияне завоевали одну серебряную и три бронзовых медали.

«Ничего страшного в том, что у нас нет золота. На следующий год после Олимпийских игр у нас всегда бывает некое проседание, потому что Эцио Гамба всегда строит планы не на один год, а на четыре. Поэтому беспокоится не стоит — к Олимпиаде в Токио всё будет хорошо, как у нас традиционно и бывает.

Казбек Занкишиев приятно удивил, все ребята боролись достойно. И Кирилл Денисов, и братья Хасан и Хусен Халмурзаевы, и Миша Пуляев, который занял второе место. В финале ему опять не повезло, уже в третий раз подряд он спотыкается в решающей схватке. Сейчас строго судить ребят не стоит, они набирают кондиции и свои лучшие схватки покажут уже ближе к Олимпиаде в Токио", — цитирует Хайбулаева «Р-Спорт».