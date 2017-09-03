Сборная России победила кубинцев на старте командного турнира на ЧМ по дзюдо

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо. Сборная России в стартовом противостоянии командных соревнований победила сборную Кубы со счётом 4:2. Победы одержали Анастасия Конкина (до 57 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг).



Свои поединки проиграли Зелимхан Оздоев (до 73 кг) и Валентина Мальцева (до 70 кг).



За выход в четвертьфинал соревнований россияне поспорят со сборной Нидерландов. Чемпионат мира по дзюдо завершится сегодня, 3 сентября.