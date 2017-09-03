Перова поборется за золото финала Кубка мира по стрельбе из лука в Риме

Россиянка Ксения Перова вышла в финал соревнований по стрельбе из классического лука в финале Кубка мира в Риме (Италия). В четвертьфинальном противостоянии она оказалась сильнее представительницы Испании Алисии Марин со счётом 6:4, а в полуфинале победила представительницу Тайваня Тан Я-Тинг — 6:2.

В финале соревнований в столице Италии Перова поспорит с победительницей южнокорейского противостояния Чхан Хе Джин — Ки Бо Бэ.

28-летняя россиянка является серебряным призёром командного первенства в составе сборной России на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).