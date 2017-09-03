Байдарочницы Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР на 1000 м

Мария Александрова, Наталия Лобова, Алёна Костромитина и Кристина Ковнир выиграли чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ в Москве. В соревнованиях байдарок-четвёрок на дистанции 1000 м они стали лучшими с результатом 3.29,090 секунды.

Второе место заняли Юлиана Салахова, Александра Сичинская, Кристина Эрглис и Ольга Самойлова (3.33,199), третьими стали Наталия Проскурина, Татьяна Дьяконова, Анна Панфилова и Елена Терехова (3.35,028).

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ завершится 5 сентября.