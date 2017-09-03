Мутко: назначение гендира РУСАДА — это последний шаг, который нужно было сделать

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал избрание на пост генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса и рассказал о ходе восстановления статуса РУСАДА.

«Люди, которые работают в РУСАДА, лаборатории, полностью контролируются ВАДА. А мы сейчас перестали об этом говорить. Они работают по стандартам и регламентам ВАДА. Вот были установлены нарушения, мы со всем этим согласились: уволили всех людей, согласились с тем, что дали организациям статус несоответствующих, сделали дорожную карту. Сейчас идём шаг за шагом. Вот сейчас избран новый генеральный директор РУСАДА. Это последний шаг, который нужно было сделать.

Избран он был по всем требованиям ВАДА. Новый генеральный директор независим. Надеюсь, что аудит в сентябре всё посмотрит. Частично уже РУСАДА восстановлена, она начала забор проб в России. Теперь это не делают допинг-офицеры других стран, теперь набрана новая служба из российских граждан.

Единственное — наша лаборатория анализирует пока только пробы крови, а все остальные пробы возятся в другие лаборатории. Как только РУСАДА получит полное соответствие, я надеюсь, что тут же приступим к реаккредитации нашей лаборатории. За это время лаборатория передана и будет оформлена под юрисдикцию МГУ. Как и во многих других странах, университет будет полностью контролировать и организовывать её работу. Она будет под контролем ВАДА. Надеюсь, что такие требования, которые предъявлены к нашей системе, будут предъявляться другим странам», — цитирует Мутко «Р-Спорт».