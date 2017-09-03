175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мутко: назначение гендира РУСАДА — это последний шаг, который нужно было сделать

3 сентября 2017, воскресенье. 14:07 Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал избрание на пост генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса и рассказал о ходе восстановления статуса РУСАДА.

«Люди, которые работают в РУСАДА, лаборатории, полностью контролируются ВАДА. А мы сейчас перестали об этом говорить. Они работают по стандартам и регламентам ВАДА. Вот были установлены нарушения, мы со всем этим согласились: уволили всех людей, согласились с тем, что дали организациям статус несоответствующих, сделали дорожную карту. Сейчас идём шаг за шагом. Вот сейчас избран новый генеральный директор РУСАДА. Это последний шаг, который нужно было сделать.

Избран он был по всем требованиям ВАДА. Новый генеральный директор независим. Надеюсь, что аудит в сентябре всё посмотрит. Частично уже РУСАДА восстановлена, она начала забор проб в России. Теперь это не делают допинг-офицеры других стран, теперь набрана новая служба из российских граждан.

Единственное — наша лаборатория анализирует пока только пробы крови, а все остальные пробы возятся в другие лаборатории. Как только РУСАДА получит полное соответствие, я надеюсь, что тут же приступим к реаккредитации нашей лаборатории. За это время лаборатория передана и будет оформлена под юрисдикцию МГУ. Как и во многих других странах, университет будет полностью контролировать и организовывать её работу. Она будет под контролем ВАДА. Надеюсь, что такие требования, которые предъявлены к нашей системе, будут предъявляться другим странам», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Новым генеральным директором РУСАДА стал Юрий Ганус
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Допинг
Новости. Другие
3 сентября 2017, воскресенье
14:07 Мутко: назначение гендира РУСАДА — это последний шаг, который нужно было сделать
14:05 Байдарочницы Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР на 1000 м
13:34 Перова поборется за золото финала Кубка мира по стрельбе из лука в Риме
13:32 МФК «Газпром-Югра» одолел КПРФ во втором матче первого тура Суперлиги
12:53 Сборная России вышла в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по дзюдо
12:22 Сборная России победила кубинцев на старте командного турнира на ЧМ по дзюдо
12:11 Фёдорова преодолела квалификацию первого этапа КМ по сноуборду в слоуп-стайле
11:27 Хайбулаев: ничего страшного в том, что у нас нет золота на ЧМ по дзюдо
10:53 Денисов: я удовлетворён, хотя мог стать чемпионом мира, я это точно знаю
10:17 Близнюк: мы счастливы, но уже сошли с пьедестала, надо всё начинать с начала
09:45 Российские паралимпийцы выиграли золото и серебро в 3-й день ЧМ по велоспорту
09:28 VIS Sailing Team стала восьмой на ЧМ по парусному спорту в классе SB20
09:27 МФК «Спартак» проиграл КПРФ-2 в контрольном матче
00:10 Винер-Усманова: здорово справились, по-умному, нет никаких претензий
2 сентября 2017, суббота
22:40 В допинг-пробе американского велогонщика найдено 7 запрещённых веществ
22:02 Сборная РФ выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп
21:51 Фигуристка Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Зальцбурге
20:39 Француз Ринер стал 10-кратным чемпионом мира по дзюдо
20:24 Киселёва: через 5 лет микст-дуэты будет невероятно интересно смотреть
19:31 «Тюмень» в гостях обыграла «Ухту» в первом матче стартового тура Суперлиги
19:17 Китаянка Ю Сон выиграла чемпионат мира по дзюдо в категории свыше 78 кг
19:10 Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — пятый
18:38 Росси стала чемпионкой мира по стендовой стрельбе
18:32 Денисов завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Будапеште
18:00 Вяхирева: Трефилов не подстраивается под игроков
17:50 Фигурист Мурашов стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Зальцбурге
17:30 Савельева завоевала серебряную медаль на юниорском первенстве мира по стрельбе
17:28 Денисов будет бороться за бронзу чемпионата мира по дзюдо
16:49 «Прогресс» в гостях обыграл «Политех» в первом матче стартового тура Суперлиги
15:54 Россиянки — восьмые в командном турнире ЧМ по стендовой стрельбе в трапе
15:45 «Синара» разгромила «Норильский никель» на старте ЧР по мини-футболу
15:20 Пловчиха Опёнышева будет тренироваться в команде университета Луисвилла в США
15:05 «Ростов-Дон» завоевал Суперкубок России по гандболу среди женщин
14:57 Денисов и Занкишиев сразятся в схватке турнира за бронзу на ЧМ по дзюдо
14:17 «Газпром-Югра» победил КПРФ в первом матче ЧР по мини-футболу, уступая 2:5
13:46 Чибисова проиграла в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в весе до 78 кг
12:55 Российские юниорки — вторые в трапе на домашнем ЧМ по стендовой стрельбе
12:01 Медведева, Коляда и Боброва/Соловьёв выступят на мемориале Непелы в Братиславе
11:50 В Петербурге прошёл первый гоночный день первенства России по парусному спорту
10:46 Вице-чемпион мира борец Евлоев провёл мастер-класс в Калининграде
10:35 Тарасова: вообще весь этот допинг не от России пошёл
09:51 Кузютина: расстроилась, что не встретилась с Кельменди на ЧМ в Будапеште
09:41 Мамиашвили открыл отделение и зал спортивной борьбы в УОР №3 в Химках
01:32 А. Аверина: мы с Диной не делим медали заранее
01:12 Д. Аверина: всё могло быть потеряно, завязать бант — это конец
Все новости RSS
Партнерский контент