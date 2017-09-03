Перова завоевала серебро в финале Кубка мира по стрельбе из лука

Россиянка Ксения Перова завоевала серебро в соревнованиях по стрельбе из классического лука в финале Кубка мира в Риме (Италия). В решающем противостоянии она уступила представительнице Южной Кореи Ки Бо Бэ со счётом 1:7.

Бронзовым призёром финала Кубка мира стала южнокореянка Чхан Хе Джин, победившая Тан Я-Тинг из Тайваня со счетом 7:3.

28-летняя Ксения Перова является серебряным призёром командного первенства в составе сборной России на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).