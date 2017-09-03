Российские ватерполистки проиграли голландкам на старте юниорского ЧМ в Греции

В Волосе (Греция) стартовало юниорское первенство мира по водному поло. Сборная России в первом туре группового этапа соревнований проиграла команде Нидерландов со счётом 5:7.

Водное поло. Юниорское первенство мира. Волос, Греция

Юниорки. Группа A. Первый тур

Нидерланды — Россия — 7:5 (3:1, 1:1, 2:1, 1:2).

4 сентября российские ватерполистки сыграют со сборной Японии. Также на групповом этапе соревнований сборная России встретится с командой Венгрии.

Юниорское первенство мира в Волосе завершится 9 сентября.