Российские ватерполистки проиграли голландкам на старте юниорского ЧМ в Греции

В Волосе (Греция) стартовало юниорское первенство мира по водному поло. Сборная России в первом туре группового этапа соревнований проиграла команде Нидерландов со счётом 5:7.
Водное поло. Юниорское первенство мира. Волос, Греция
Юниорки. Группа A. Первый тур
Нидерланды — Россия — 7:5 (3:1, 1:1, 2:1, 1:2).
4 сентября российские ватерполистки сыграют со сборной Японии. Также на групповом этапе соревнований сборная России встретится с командой Венгрии.
Юниорское первенство мира в Волосе завершится 9 сентября.