Сборная РФ уступила бразильцам в полуфинале командного турнира на ЧМ по дзюдо

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо. Сборная России в полуфинале командных соревнований уступила сборной Бразилии со счётом 2:4. Свои поединки выиграли Михаил Игольников (до 90 кг) и Ренат Саидов (свыше 90 кг). Поражения потерпели Анастасия Конкина (до 57 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Алёна Прокопенко (до 70 кг) и Наталья Соколова (свыше 70 кг).

За бронзу россияне поспорят со сборной Франции. В финале встретятся команды Бразилии и Японии.

Чемпионат мира по дзюдо в столице Венгрии завершится 3 сентября.