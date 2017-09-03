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Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в упражнениях с пятью обручами

3 сентября 2017, воскресенье. 16:16 Другие

В Пезаро (Италия) продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова завоевали серебряные медали. Победу одержали итальянки, третьими стали японки.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро
Группы. Пять обручей
1. Италия – 18,900.
2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова) – 18,700.
3. Япония – 18,600.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Близнюк
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