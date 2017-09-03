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Сборная России по дзюдо проиграла Франции в борьбе за бронзовые медали ЧМ

3 сентября 2017, воскресенье. 18:05 Другие

Сборная России по дзюдо уступила Франции в поединке за третье место в смешанном командном турнире, который проходит на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Французская сборная взяла верх со счётом 5:1.

В составе российской команды выступали Анастасия Конкина (весовая категория до 57 кг), Валентина Мальцева (до 70 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг), Зелимхан Оздоев (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг).

За золотые медали ЧМ в этой дисциплине будут биться сборные Японии и Бразилии. Отметим, что смешанный командный турнир ранее на чемпионатах мира никогда не проводился. На Олимпиаде он дебютирует в 2020 году.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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3 сентября 2017, воскресенье
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